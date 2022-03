Colisão entre duas motos deixa mulher ferida no S. Cruz

Uma colisão entre duas motocicletas Shineray deixou uma das condutoras, de 45 anos, com ferimentos. A outra moto era conduzida por uma adolescente, mas ela não ficou ferida.

O acidente ocorreu na tarde deste sábado, na rua Alcides Hauage, esquina com a rua Engenheiro Airton P. S. Alves, no jardim Santa Cruz. Segundo as informações, a mulher de 45 anos seguia pela rua Engenheiro Airton P. S. Alves, que é a preferencial, quando a adolescente com a outra moto não parou no cruzamento provocando a colisão.

Com o impacto as duas caíram e a mulher sofreu escoriações pelo corpo. O Samu foi chamado e encaminhou a vítima ao hospital Pronto Socorro. A adolescente, que não tem habilitação saiu ilesa.