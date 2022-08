Bandidos armados invadem barracão de prefeitura e roubam veículos, pneus e gasolina

Um barracão usado pela prefeitura de Fênix para manter veículos e máquinas foi invadido por bandidos armados na madrugada desta sexta-feira (5). Os assaltantes renderam o vigilante e levaram veículos e outros objetos como pneus, gasolina e um HD com imagens de câmeras de vigilância.

O vigilante, identificado por “Dicão”, 57 anos, contou ao sargento Escobar que o barracão foi invadido por três homens encapuzados e armados, dois deles com pistola e revólver.

Sob ameaças ele foi rendido e amarrado. Em seguida os homens pediram a chave de uma Van que estava dentro do barracão. Enquanto um dos bandidos ficou com ele, os outros dois arrombaram portas e vasculharam tudo em busca de mais coisas.

Após cerca de 40 minutos o trio saiu levando uma Van Renault, um veículo Fiat Mobi, 20 litros de gasolina, 4 pneus novos e o HD que armazenava as imagens das câmeras de segurança do local.

Ainda segundo o vigilante o grupo contava com apoio de uma quarta pessoa, que teria ficado do lado de fora. A equipe da PM de Fênix solicitou apoio de outros destacamentos da região, mas os criminosos continuam foragidos com os veículos e os produtos furtados. A Polícia Civil de Engenheiro Beltrão assumiu a investigação do caso.

Com informações: Colunanews