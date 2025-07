Pacientes em tratamento renal participam de Festa Julina no Instituto do Rim

Assim como acontece todo ano nesta época do ano, o Instituto do Rim está realizando a tradicional Festa Julina organizada pela equipe de médicos e enfermeiros da ala.

A confraternização é animada por artistas locais com violão, sanfona e teclado, voluntários que tiram um tempo para levar um pouco de alegria às pessoas que enfrentam o difícil tratamento de hemodiálise.

A festa iniciou hoje e continua amanhã, nos períodos da manhã e tarde, para que todos os mais de 200 pacientes possam participar.

A ideia da festa julina foi a de levar entretenimento, carinho e conforto para os pacientes. Tem até dança de quadrilha e distribuição de quitutes como doces diversos, canjica, cachorro-quente, pipoca, quentão, entre outros alimentos típicos da época, respeitando as orientações médicas de cada paciente.

De acordo com os organizadores do evento, ações assim são importantes porque melhoram a parte psicológica do paciente, já que a hemodiálise é um procedimento desgastante.

Para que a festa aconteça, o Instituto do Rim conta com a colaboração e doação de várias empresas locais. Quem aprecia a festa já vem vestido a caráter, inclusive a equipe administrativa, técnicos e enfermeiros do Instituto do Rim, que trocam o jaleco branco pela roupa xadrez.

O local do atendimento dos pacientes de hemodiálise foi enfeitado de forma típica ao período das festas juninas.