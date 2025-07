Acicam recepcionou os novos associados e entregou prêmios

A Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) realizou na manhã desta quinta-feira (17/7) mais um Café com o Presidente. Instituído pela atual diretoria da entidade, o evento tem por objetivo recepcionar os novos associados, além de informá-los sobre ações em desenvolvimento pela Acicam.

Mais de 50 empresas se associaram à entidade no mês de junho e o evento desta terça-feira foi marcado também pela entrega dos prêmios sorteados aos consumidores na campanha promocional do Dia dos Namorados. Foi a segunda etapa da campanha “Acicam Premiada”, que contempla três datas especiais: Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais.

Estes foram os consumidores contemplados na campanha do Dia dos Namorados, os prêmios conquistados e os estabelecimentos onde realizaram a compra premiada. Lucas Gabriel Ignácio Crespo e Shayenne Pretel Bueno foram os ganhadores das diárias – com direito a acompanhante – no Resort Lagos de Jurema. Eles ganharam os prêmios com compras realizadas no Conti Frutas e na Brinquedolândia, respectivamente.

Os ganhadores dos cinco vale compras no valor de R$ 1.000,00 foram: Maria Helena dos Santos, Izabelle Gonçalves, Donatto Márcio Pereira Filho, Andressa Gehlen Bornholdt e Jonathan da Silva. As compras premiadas foram realizadas no Supermercado Carreira (2), Depósito Tarumã, Amora Kids e Supermercado Condor.

CERIMONIAL

O presidente da Acicam, Francisco Viudes, abriu o evento desta quinta-feira desejando boas vindas aos novos associados e destacando a atuação da entidade empresarial. Na sequência, o diretor de Eventos e Promoções, Newton dos Santos Leal, coordenou a entrega dos prêmios. Também adiantou que a entidade já prepara novas promoções para fomentar o comércio local.

O segundo vice-presidente Raphael Menechini Neto falou aos participantes do encontro sobre a realização do evento “Acicam Conecta” no próximo dia 24, nas dependências do Mourão Garden. A promoção comemora os 72 anos da entidade e tem como ponto alto a participação de cinco palestrantes de renome nacional.

No encerramento do evento, a vice-presidente da Acicam, Fabíola Casoto, quatro dos novos associados a se apresentarem e discorrerem sobre suas empresas.