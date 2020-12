Mais de 6,7 mil pessoas morreram em decorrência da Covid-19 no Paraná

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 329.297 casos e 6.744 mortos pela doença, desde o início da pandemia. Nesta segunda-feira (14), a Secretaria de Estado da Saúde divulgou mais 1.146 diagnósticos positivos e 39 óbitos.

O boletim também registra 1.224 casos confirmados retroativos do período entre 20 de maio a 12 de dezembro, que estavam com investigação em aberto e foram computados no sistema.

INTERNADOS

Há 1.256 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 internados. São 1.055 pacientes em leitos SUS (527 em UTI e 528 em enfermaria) e 201 em leitos da rede particular (80 em UTI e 121 em enfermaria).

Há outros 1.484 pacientes internados, 573 em leitos UTI e 911 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em hospitais das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS

Os 39 pacientes que faleceram são 20 mulheres e 19 homens, com idades que variam de 46 e 100 anos. Os óbitos ocorreram entre 7 de novembro e 14 de dezembro.

Os pacientes que foram a óbito residiam em Londrina (7), Foz do Iguaçu (4), Arapongas (3), Campo Magro (2), Curitiba (2), Guarapuava (2), Sabáudia (2) e São José dos Pinhais (2).

A Secretaria da Saúde registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos municípios de Bandeirantes, Campo Mourão, Colombo, Dois Vizinhos, Enéas Marques, Guaíra, Imbituva, Ivaiporã, Maringá, Nova América da Colina, Pinhais, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Toledo e Umuarama.

FORA DO PARANÁ

O monitoramento da Saúde registra 2.861 casos de residentes de fora, sendo que 59 pessoas foram a óbito

