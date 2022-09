OSB/Campo Mourão conquista o 1º lugar em concurso nacional

A divulgação dos 10 finalistas do Concurso Nacional de Boas Práticas do Sistema OSB, com a unidade do Observatório Social do Brasil – OSB/Campo Mourão em primeiro lugar, aconteceu na noite desta quarta-feira (31/8), em Foz do Iguaçu. Na cidade está sendo realizado o 13º Encontro Nacional dos Observatórios Sociais (ENOS) e, paralelamente, o 6º Congresso Pacto pelo Brasil.

O objetivo do concurso é desafiar os Observatórios Sociais do Brasil na divulgação de suas ações e projetos (boas práticas) realizados durante todo o último ano, estimulando no sentido de que todos tenham sucesso, alcançando visibilidade e conquistando credibilidade da comunidade local e nacional.

As atividades, projetos e ações das unidades filiadas ao Sistema OSB participantes do concurso são apresentadas em vídeo, destacando a sua relevância e impacto social. É apresentado como, na prática, as unidades atuam em suas cidades, detalhando como aplicam e desenvolvem projetos e que se tornam soluções para as comunidades locais em favor da participação e do controle social.

Na primeira etapa do concurso, os vídeos são disponibilizados pelas redes sociais para votação do público. Ao final são selecionados os 10 mais votados. Na segunda e última etapa, são as unidades do OSB que votam. Na edição deste ano, foi batido o recorde de participantes, com 34 unidades apresentando suas práticas.

Concorreram os Observatórios Sociais de Americana/SP, Assis Chateaubriand/PR, Barra Mansa/RJ, Barreiras/BA, Brusque/SC, Caçador/SC, Campo Mourão/PR, Chapecó/SC, Foz do Iguaçu/PR, Guaíba/RS, Ilhéus/BA, Itabira/MG, Itajaí/SC, Jandaia do Sul/PR, Joinville/SC, Laranjeiras do Sul/PR, Limeira/SP, Mafra/SC, Medianeira/PR, Morro da Fumaça/SC, Palmas/TO, Pará de Minas/MG, Pelotas/RS, Pindamonhangaba/SP, Pinhalzinho/SC, Ponta Grossa/PR, Rio do Sul/SC, Santa Catarina, São Caetano do Sul/SP, São Leopoldo/RS, São Mateus do Sul/PR, São Paulo/SP, Sete Lagoas/MG e Sorocaba/SP.

A promoção contribui para a disseminação da cultura da integridade e eficiência na gestão pública, com a correta aplicação dos recursos públicos e com o estímulo à participação cidadã e ao controle social. Destacam os organizadores que o concurso constitui-se também em oportunidade para outros Observatórios se inspirarem no desenvolvimento de projetos. “Os comentários de cidadãos orgulhosos por verem ações positivas e propositivas em suas cidades, fazem do Concurso de Boas Práticas a maior vitrine de ações diretas em favor da ética, da integridade, da participação e do controle social em favor do Brasil livre da corrupção”, acentuam.

Durante o 13º ENOS foi apresentado uma minuta de proposta de regulamentação da Lei de Acesso à Informação e Lei Anticorrupção, elaboradas por um grupo de trabalho composto por pessoas com vasta experiência nesses temas. Também foi promovido um workshop sobre a Nova Lei de Licitações na prática.

Já o 6º Congresso Pacto pelo Brasil 2022 teve como tema “Desenvolvimento Inteligente, Cidadania Consciente”. Os dois eventos terminam nesta quinta-feira (1/9), nas dependências do Hotel Grand Carimã em Foz do Iguaçu/PR.