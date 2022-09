Exercícios físicos regulares promovem mais qualidade de vida

Telas, aplicativos, plataformas de streaming, longas reuniões de trabalho, jogos online, preguiça. Todos esses fatores associados consomem grande parte de nosso tempo e diminuem a qualidade de vida, quando não existe a rotina da atividade física.

Mas para reforçar a importância de cuidar da saúde do corpo e da mente, na data de 1º de setembro comemora-se o Dia do Profissional de Educação Física ou o Dia do Professor de Educação Física. A carreira é regulamentada desde 2006 e, mais do que nunca, a data fortalece os profissionais da área, já que saúde e exercícios caminham lado a lado.

“Há uma parcela significativa da população que opta pelas facilidades da tecnologia e deixa de lado os benefícios da atividade física. Desta forma, a construção de novos hábitos em busca de um estilo de vida saudável requer motivação e persistência para combater o sedentarismo”, explica o mestre em Neurociências e professor do Centro Universitário Integrado, Marco Antônio Bertolassi.

COMEÇAR E MANTER

Segundo Marco, a decisão de começar a praticar exercícios físicos é o passo mais importante. Já a manutenção de um estilo de vida saudável envolve diversos comportamentos que favorecem a saúde tais como bons hábitos alimentares, relações sociais, a prática regular e guiada de atividades físicas.

“Quando a técnica não é bem orientada, os exercícios e os esportes podem trazer riscos à saúde, principalmente se forem feitos apenas em fins de semana e sem o devido acompanhamento. Nesse contexto, é fundamental ter o apoio do educador físico que estuda anatomia, fisiologia, desenvolvimento e aprendizagem motora, entre outros cuidados – tudo para evitar lesões e problemas graves”, ressalta Bertolassi.

Avaliação médica antes de começar

Antes de começar qualquer prática esportiva, é preciso fazer uma avaliação médica para analisar o estado de saúde. Depois de cumprida esta fase, o ideal é optar por um tipo de exercício ou atividade que tenha prazer em realizar. “Ao escolher algo de que você goste, poderá manter o hábito por toda sua vida”, explica o mestre em Neurociências.

A partir daí, o profissional avalia cada pessoa, observa se têm restrições de saúde e identifica qual é a atividade mais indicada para cada um, a intensidade, a duração e a frequência com que deve ser realizada.

“Vencida a etapa de iniciar, busque o auxílio de um profissional. Ele vai prescrever treinos de fortalecimento muscular, alongamento, melhoria da condição cardiorrespiratória e técnicas que diminuam o risco de lesões. Depois, é só aproveitar a sensação de relaxamento, prazer, melhoria do humor, autoconfiança e a autoestima que o exercício físico proporciona”, enfatiza o professor.

Mercado de trabalho

Para quem estuda ou pretende cursar graduação em Educação Física, outra boa notícia é a vasta área de atuação; seja na infância, como professor escolar, ou na velhice, ajudando no bem-estar dos idosos.

Confira algumas áreas de atuação do profissional de Educação Física:

1. Academias

Por questões de saúde, estética ou para aliviar o estresse na rotina de trabalho, as academias caíram no gosto dos brasileiros. Se mais pessoas frequentam esses espaços, a tendência é que cada vez mais instrutores sejam contratados.

Um dos principais pontos positivos dessa forma de atuação é que serve tanto para profissionais mais experientes quanto para recém-formados. Além disso, com o crescimento de novas modalidades como pilates e crossfit, é possível escolher aquela que tem mais a ver com o seu perfil para trabalhar com o que realmente gosta.

2. Treinamento em modalidades esportivas

Muitas pessoas cursam Educação Física por terem uma ligação muito forte com algum esporte específico. Assim, esse profissional também pode atuar em preparos de grandes competições esportivas, ser técnico de algum time ou fazer parte da equipe técnica de atletas.

3. Ensino

Se tem interesse em ter contato com crianças e jovens, pode ser professor de educação física em escolas. Para isso, é importante saber que é necessário fazer o curso de Licenciatura de Educação Física.

4. Personal training

Ao se especializar na área, é possível trabalhar em academias para avaliação e aplicação de treinos personalizados. Além do conhecimento técnico, a parte da atenção à motivação, emocional e satisfação do aluno também são essenciais. Dessa forma, pode ser contratado de academias e clubes ou atuar como autônomo.

5. Ginástica laboral

O cuidado com a saúde dos funcionários de empresas tem sido cada vez maior, haja vista que muitos passam longas horas sentados em frente ao computador e fazem movimentos repetitivos. Portanto, a ginástica laboral é muito recomendada nas empresas. E é nesse cenário que entram os educadores físicos. Este profissional pode atuar como prestador de serviço ou contratado de uma companhia para dar aulas de ginástica laboral.

6. Reabilitação e melhoria da condição de pacientes

O educador físico pode atuar em hospitais, clínicas e instituições de saúde para ajudar no condicionamento físico e fortalecimento de pacientes. Segundo resolução do Conselho Federal de Educação Física, na atenção primária à saúde, este profissional pode promover programas de atividade física para comunidades locais ou orientar a prática individual em casa, por exemplo.

Além disso, em hospitais, esses profissionais trabalham reeducando pacientes para prevenir que o problema de saúde retorne ou piore e também atuam na reabilitação de doentes pós-Covid.

7. Recreação e entretenimento

Locais turísticos como parques, spas, cruzeiros, resorts e hotéis têm muitas atividades que necessitam de um profissional de Educação Física para acompanhar e instruir. Nesta área, o profissional pode atuar planejando as atividades ou executando as ações.

8. Pesquisa

Quem gosta da teoria da Educação Física pode trabalhar também em institutos de pesquisa. É possível fazer parte de equipes multidisciplinares em pesquisas como de questões anatômicas, relação do exercício com bem-estar e outros assuntos relacionados com o corpo humano.

9. Gestão

Quem estuda Educação Física pode também atuar na gestão de espaços e projetos relacionados com atividade física. Para isso, existem oportunidades em empresas privadas e públicas ou também como empreendedor.

10. Orientação e supervisão de atividade física

Os profissionais de educação física também encontram espaço em clubes, spas, condomínios e academias, sendo os responsáveis por elaborar e supervisionar programas de exercícios físicos.