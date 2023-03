Orquestra de Mulheres no Teatro neste sábado

A orquestra Ladies Ensemble, a primeira com atuação continuada no Brasil formada exclusivamente por mulheres, vai se apresentar neste sábado (25), a partir das 20 horas, no Teatro Municipal de Campo Mourão.

O concerto “Sinfonia para as Indústrias” faz um passeio pela história da música clássica e de seus compositores. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados na bilheteria a partir das 19 horas. Quem quiser poderá doar um quilo de alimento não-perecível.

O concerto é promovido pelo Sesi Cultura Paraná, com apoio da Fundação Cultural. Apesar das reformas na fachada do Teatro ainda estarem em andamento, já é possível receber o evento.