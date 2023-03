Iniciada construção do Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia

Foram iniciadas as obras do Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia de Campo Mourão, nas proximidades do Ginásio de Esportes JK. O investimento é de R$ 2,5 milhões e o prédio será edificado com arquitetura moderna, que marca o desenvolvimento tecnológico do município.

Serão 614,46 metros quadrados de construção com sala de treinamento, consultoria, coworking, copa, estacionamento e uma área de convivência. O Centro será um espaço de atendimento ao microempreendedor, com foco em projetos e negócios em fase inicial, que contenham inovação e base tecnológica.

“É a materialização do ecossistema de inovação que cada vez mais projeta Campo Mourão no âmbito do Estado”, destaca o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma.