Órgãos de segurança iniciam fiscalização no comércio de bebidas em Campo Mourão

Após a confirmação, nesta manhã, do primeiro caso de intoxicação por Metanol em Campo Mourão, Procon, Polícia Civil e Vigilância Sanitária já iniciaram o trabalho de fiscalização no comércio de bebidas da cidade.

O diretor do Procon, Edilson Moreira, informou que a operação tem como objetivo garantir maior segurança aos consumidores de bebidas alcoólicas, especialmente destilados. “Estamos realizando a fiscalização e o levantamento in loco. Pela manhã já apreendemos algumas bebidas por questões de rotulagem: o comerciante não tinha nota fiscal e alguns rótulos não estavam devidamente fixados, levantando suspeitas de adulteração. Fizemos a apreensão para que o responsável apresente a nota fiscal desses produtos”, explicou.

Moreira destacou ainda a apreensão de uma bebida cuja comercialização é proibida no Brasil. “Essa é a nossa função, com apoio da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária. Quando constatamos irregularidades, o produto é apreendido. Vamos continuar com a fiscalização também no período noturno para abranger o maior número possível de estabelecimentos. Caso algum produto apresente suspeita, será encaminhado para análise”, completou.

A ação integra um esforço conjunto dos órgãos de segurança e vigilância para combater a venda irregular de bebidas alcoólicas e proteger a saúde dos consumidores.