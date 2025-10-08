Campo Mourão promove concurso “Arte & Capivaras” com alunos da Casa da Cultura

A criatividade tomou conta da Casa da Cultura de Campo Mourão com o concurso de desenho artístico “Arte & Capivaras”, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura. A iniciativa é voltada exclusivamente aos alunos da instrutora de Artes Plásticas Juliana Martini e tem como tema central a capivara, símbolo da fauna regional e presença constante na paisagem mourãoense.

O concurso busca estimular a expressão artística e o desenvolvimento das habilidades aprendidas ao longo do curso. Segundo a organização, 49 alunos participam da edição deste ano, divididos em três categorias: infantil (8 a 11 anos), juvenil (12 a 15 anos) e adulta (a partir de 16 anos).

Cada participante pôde explorar técnicas diversas, como textura, estamparia e criação de personagens, utilizando materiais variados. Serão concedidos dois prêmios por categoria — um escolhido pelo voto popular e outro definido por um júri técnico composto por três artistas renomados na área de desenho. Além disso, haverá sorteio de brindes entre os participantes.

O público pode participar escolhendo seus desenhos favoritos. As urnas de votação estão disponíveis na Casa da Cultura, e cada pessoa tem direito a apenas um voto. O resultado será divulgado no dia 31 de outubro de 2025, e quem votar ainda concorre a um brinde da Cacau Show.

Para o secretário municipal de Cultura, Roberto Cardoso, o concurso representa mais que uma simples disputa. “O Arte & Capivaras é uma celebração da criatividade e da identidade mourãoense. Queremos que nossos alunos vejam na arte um instrumento de expressão e pertencimento, e que a comunidade reconheça o valor do trabalho que está sendo desenvolvido dentro da Casa da Cultura”, afirmou o secretário.