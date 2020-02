Integrado e Campo Mourão Futsal Formando Cidadãos

Engana-se quem pensa que futsal é só jogar bola. Pelo menos no Campo Mourão Futsal, o esporte vai bem além disso. Ainda mais quando conta com um parceiro de peso, como o Grupo Integrado. Pensando no crescimento dos atletas e incentivando a educação, o Integrado cedeu 4 bolsas de estudo em 2020 para atletas da categoria sub 20 do clube mourãoense.

O intuito, claramente, é formar bons cidadãos, além de incentivar a melhoria dos atletas como um todo. Os quesitos para a escolha foram, além da disciplina, tempo na equipe e potencial técnico. Os quatro atletas que ganharam a bolsa integral tinham direito a escolher o curso, e permanecerão com a bolsa enquanto estiverem na equipe.

O ala Lucas Figueiredo que está desde 2017 na ACMF, afirmou que mudou de vida a partir daí. Como conquistas: dois títulos de paranaense (e um vice-campeonato) e um título nos Jogos da Juventude fase regional. Ele está fazendo curso de fisioterapia com a bolsa cedida pelo Integrado. Como metas para este ano, Lucas vai focar nos estudos e pretende se esforçar ao máximo pra entrar no time profissional até o final do ano, e tem tudo pra isso.

Lucas Silva de Oliveira, o Bolt, está desde 2018 no time e mostrou muita disciplina para conquistar a bolsa. Escolheu o curso de Engenharia Civil e tem boas expectativas para o curso. Sobre a equipe, está focado e espera fazer uma ótima temporada, a melhor desde que entrou.

“Aprendi muitas coisas desde que entrei na equipe. Aprendi a competir e tive um desenvolvimento muito bom, dentro e fora das quadras. Agradeço a ACMF por ter me dado a oportunidade de representar uma das maiores equipes do Brasil.”, revelou o fixo, que também sonha em representar a equipe profissional.

Caio Bomfim, de 18 anos, é um dos pivôs da equipe sub 20. Ele está há 3 anos completos, entrando para o quarto ano em 2020 na equipe. Em 2019, teve a oportunidade de atuar também na equipe profissional. Caio escolheu também o curso de Fisioterapia do Integrado e revelou estar ansioso pro início das aulas. No Campo Mourão Futsal, Caio também tem boas expectativas.

“Espero que seja um grande ano dentro do time, tanto individualmente quanto coletivamente. Devemos estar unidos.” Segundo o pivô, a equipe abriu muitas oportunidades, principalmente quando se trata de algo que ele é apaixonado, jogar futsal. Além disso, ainda segundo Caio, proporcionou a bolsa de estudos na faculdade Integrado, reconhecida e uma das melhores da região.

O quarto ganhador da bolsa de estudos foi Gabriel Alves, de 18 anos. Ele escolheu o curso de Direito e pretende ser um grande profissional na área que escolheu. Está há três anos e meio na ACMF e, assim como os outros, pretende dar seu melhor e evoluir sempre, almejando chegar a equipe principal.

“Desde que entrei na acmf muitas coisas mudaram, começamos a ser mais visados e sempre tem alguém observando. As cobranças aumentaram e as responsabilidades por consequência também. Minhas metas pra esse ano é ir bem na faculdade e dar meu máximo nos treinos para fazer bons jogos, ajudando a chegar em ambos objetivos: os meus e os do time.”, afirmou o ala.