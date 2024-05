Operação Mulher Segura: ciclo de palestras promove conscientização e empoderamento em Campo Mourão

Com a participação de diversos segmentos da sociedade, aconteceu nesta quinta-feira (9), no Auditório da Universidade Federal do Paraná (Unespar) em Campo Mourão, o primeiro dia do Ciclo de Palestras relativas ao “Programa Mulher Segura”.

Com discursos da Polícia Militar, Polícia Civil, Procuradoria da Mulher, a Rede de Proteção da Mulher por meio do Centro de Referência de Atendimento à Mulher e Empreendorismo (CRAM), a mulher no mercado de trabalho, um público de cerca de 200 pessoas esteve prestigiando o evento e principalmente levando a informação acerca deste tema tão sensível à todos.

Cada palestra trouxe insights valiosos e estratégias práticas para lidar com questões relacionadas à violência de gênero, empoderamento feminino e construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

As palestras continuam nesta sexta-feira (10) e espera-se que essas iniciativas gerem impactos positivos, promovendo mudanças significativas na sociedade.