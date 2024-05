Lojas de Campo Mourão atendem até às 22 horas nesta sexta-feira

Para atender aos consumidores com maior comodidade, o comércio lojista de Campo Mourão estende o atendimento ao público até às 22 horas nesta sexta-feira (11/4), antevéspera do Dia das Mães. Também no sábado, as lojas funcionarão em horário especial, permanecendo abertas até às 17 horas.

Os comerciantes mourãoenses mostram-se otimistas em relação ao fomento das vendas em razão do Dia das Mães e revelam que a busca por presentes vem aumentando já há vários dias. Porém, acreditam que o maior movimento nas lojas será registrado nesta sexta-feira e sábado, impulsionado pelo pagamento de salários de abril aos trabalhadores e também pelo horário dilatado de funcionamento do comércio local. Os empresários do setor ressaltam ainda que o brasileiro tradicionalmente costuma deixar para fazer a compra de presentes nos últimos dias.

Para o comércio, o Dia das Mães é a segunda melhor data especial do ano em termos de vendas, superada apenas pelo Natal. As vendas são fomentadas não apenas nas lojas de confecções, calçados, bolsas e acessórios, perfumes, etc. Os reflexos positivos decorrentes da data são sentidos ainda em floriculturas, restaurantes, churrascarias, joalherias, etc.

PRÊMIOS

Como forma de fomentar as vendas e premiar os consumidores, a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) realiza todos os anos uma campanha promocional em torno da data. Este ano, grande número de empresas da cidade – localizadas no centro e também em bairros – participam da campanha “Mãe, Amor Maior!”.

A premiação inclui dois vales viagens, no valor de R$ 10mil cada. Também serão sorteados 40 vales compras, no valor total de R$ 19 mil, além de 20 vales jantar. O sorteio será no começo de junho.

A promoção da Acicam tem o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Sicredi, Sicoob, Cresol e do Jurema Águas Quente. Tem ainda o apoio do Governo Municipal.