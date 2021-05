Operação de Ação Integrada de Fiscalização Urbana inicia hoje

O 11º Batalhão da Polícia Militar de Campo Mourão inicia nesta quinta-feira, a Operação de Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU), visando o cumprimento das medidas restritivas decretadas pelos governos municipal e estadual para combate o avanço da covid-19.

Em nota, o comando do batalhão solicitou a participação dos agentes de fiscalização da prefeitura de Campo Mourão. A operação segue até o dia 6 de junho, período de vigência do decreto, das 18h à 0 hora.

“A Polícia Militar do Paraná, por meio do 11º BPM, se coloca à disposição da prefeitura de Campo Mourão para atuar no apoio aos profissionais que atuam na fiscalização durante a vigência dos decretos que visam conter o avanço de covid-19 no município”, informou nota do comando do 11º BPM.

Nesse período, as equipes estarão atuando para conter aglomerações e com abordagens a pessoas que estejam circulando na rua após o toque de recolher, sem necessidade. Haverá multa para quem for flagrado desrespeitando o decreto.