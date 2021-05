Sem vaga em hospitais, moradora de Farol com covid é atendida em ambulância do Samu

A falta de leitos hospitalares para o atendimento de pacientes com o covid-19 tem se agravado a cada dia em Campo Mourão e região. Na tarde desta quinta-feira, uma mulher de 52 anos, moradora em Farol, permaneceu quase duas horas sendo atendida dentro de uma ambulância do Samu, na porta do hospital Pronto Socorro, que está superlotado.

Enviada pela Central de Regulação de Umuarama para prestar o atendimento a uma paciente com o coronavírus, em Farol, a equipe do Samu de Campo Mourão se deslocou para aquela cidade, mas na hora de fazer o encaminhamento, não havia vagas na Santa Casa e nem na Central Hospitalar.

Mesmo assim, a ambulância encaminhou a paciente ao Pronto Socorro. Mas ao encontrar o hospital lotado, a equipe precisou manter o atendimento à paciente dentro da ambulância.

Enquanto a regulação de urgência corria contra o tempo para conseguir vaga em outra cidade, a equipe precisou retornar para a sua base e fazer a troca de dois cilindros de oxigênio. Por fim, após mais de uma hora e meia de espera, uma vaga foi aberta em Maringá. Só então o Samu fez o encaminhamento da paciente.

SAMU SE CONCENTRA NO COVID

Com o agravamento da pandemia, a equipe do Samu tem atuado 24 horas por dia em atendimento a pacientes com a doença, em toda a região. A ambulância já não permanece mais na Base.

O atendimento pré-hospitalar tem exigido o máximo desses profissionais, que passam horas e horas sem se alimentar ou beber água, indo de um local para o outro, percorrendo até 400 Km em 12 horas, buscando esses pacientes de cidades pequenas para grandes centros.