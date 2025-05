Ciclo de palestras sobre segurança jurídica prossegue dia 7 na Acicam

“Golpes e Fraudes Digitais – Aprenda a proteger seu negócio contra ameaças virtuais” é o tema da palestra que o advogado Cesar Dallabrida Júnior profere neste dia 7 (quarta-feira), a partir das 18h30min horas, na Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam). O evento faz parte do ciclo de palestras gratuitas sobre segurança jurídica que teve início em abril e prossegue ao longo dos próximos meses na entidade empresarial.

As vagas são limitadas e os interessados podem se inscrever diretamente na Acicam ou pelo telefone (44) 3518 8000. Para os associados da entidade, a participação é gratuita. Doutor em Direito e Mestre em Ciências Jurídicas, Cesar Dallabrida Júnior é Sócio Administrador da Dallabrida Advogados e atua ainda como professor e também como Juiz Leigo perante o Tribunal de Justiça do Paraná.

A primeira palestra do ciclo foi sobre “Contratos Empresariais – O que todo empresário precisa saber para evitar problemas”. Na sequência serão realizadas palestras sobre “Sócios e Sociedade: Como estruturar sua empresa”, “Marca e Propriedade Intelectual: Como proteger sua empresa”, “Cobrança e Inadimplência: Como recuperar dívidas sem afastar clientes”, “LGPD para Pequenos Negócios: Como adequar sua empresa e evitar multas”, “Direitos e Deveres do Empresário no Código de Defesa do Consumidor”, “Soluções Jurídicas Rápidas: Como resolver conflitos empresariais sem ir à Justiça” e “Gestão Patrimonial Inteligente: Como proteger seu Negócio e Planejar o Futuro”.