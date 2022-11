Oficinas em quatro colégios para cortejo natalino em Campo Mourão

Cento e vinte alunos de quatro colégios estaduais localizados em bairros de Campo Mourão participam, desde o início de outubro, de oficinas gratuitas de circo, teatro e dança para participar de cortejo natalino que será realizado no dia 11 de dezembro, no centro da cidade. O evento faz parte do projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal/2022”.

O encerramento das oficinas está previsto para o dia 3 de dezembro e participam jovens na faixa de 13 a 17 anos matriculados no Colégio Estadual Dom Bosco (jardim Lar Paraná), Colégio Estadual Oswaldo Cruz (Jardim Laura), Colégio Estadual Ivone Soares Castanharo (Jardim Tropical I) e do Colégio Estadual Unidade Polo (centro). São desenvolvidas atividades semanais no próprio estabelecimento de ensino, no contra turno escolar.

As oficinas são ministradas por instrutores da Associação Sou Arte (ASA), que é a executora do projeto realizado pela Secretaria Especial da Cultura/Ministério do Turismo, através da Lei de Incentivo À Cultura. Coamo Agroindustrial Cooperativa, Copel, Fertipar Fertilizantes, Fomento Paraná, Integrado, Unimed Campo Mourão e o Paraná Supermercado são os patrocinadores da edição 2022 do projeto.

CORTEJO NATALINO

Os jovens que participam das oficinas vão compor algumas alas no já tradicional cortejo natalino realizado no centro da cidade, onde desfilarão devidamente caracterizados. Raquel Cruz, presidente da Associação Sou Arte, destaca que “As oficinas têm como objetivo mobilizar e envolver jovens da comunidade, oportunizando a apropriação, envolvimento e o empoderamento destes jovens que passam a fazer parte de forma efetiva deste importante momento”.

Ela acrescenta ainda: “As oficinas são desenvolvidas de forma participativa e vivencial, permitindo a atuação efetiva de todos os participantes no processo educativo sem considerá-los apenas receptores, valorizando os conhecimentos e experiências dos participantes, envolvendo-os na discussão, identificação e busca de soluções para problemas que emergem de suas vidas cotidianas”, acentua.

As quatro edições do projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal”, realizadas entre 2017 a 2020, tornou a cidade referência em termos de comemorações natalinas no interior do Estado. Em 2021, o projeto não foi desenvolvido em decorrência de entraves burocráticos, devido a pandemia de Covid 19.