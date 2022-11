Ceebjacam com matrículas abertas para o ano letivo de 2023

O Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos (Ceebjacam) de Campo Mourão está com matrículas abertas para o ano letivo de 2023. As matrículas são para os três turnos: manhã, tarde de noite para estudantes acima de 15 anos no ensino fundamental II. Do 6º ao 9º ano, a conclusão acontece em dois anos. Apenas 8º e 9º ano podem ser concluídos em 1 ano.

Já o ensino médio (1ª a 3ª série), o estudante deve ter 18 anos ou mais e a conclusão do curso é de 1 ano e meio. O Ceebjacam oferta educação escolar para jovens e adultos, que desejam concluir seus estudos com aprendizagem e conhecimento, garantindo entrada e permanência no mundo do trabalho.

O ensino é gratuito e as vagas limitadas. O Ceebjacam está localizado na avenida Irmãos Pereira, nº 2111. Mais informações pelo telefone (44) 3525 1570 e o contato por email é o [email protected]

CONFIRA A DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA

– Xerox da Certidão de Nascimento/ Casamento

– Histórico Escolar original e xerox

– Xerox RG e CPF e se tiver Bolsa Família

– Xerox Conta de Luz atualizada e Declaração de vacina (para