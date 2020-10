Observatório Social publica nota de esclarecimento

O Observatório Social do Brasil – Campo Mourão vem a público informar que, nesta data, chegou ao seu conhecimento a divulgação de uma mensagem nas redes sociais, onde consta o nome da Instituição como fonte das informações.

Esclarece que, em relação ao conteúdo da mensagem, a parte que divulga valores gastos com diárias pelos vereadores foi retirado de matéria jornalística publicada anteriormente, baseada em dados levantados junto aos Portais do Município de Campo Mourão e da Câmara Legislativa. Portanto, além de corretos, são públicos.

Contudo, o texto original NÃO menciona qualquer dado acerca de “aumento de salários dos vereadores” ou “aumento do IPTU”, como pode ser confirmado no link da notícia original veiculada: https://bityli.com/Yigbs

Informa ainda que TODAS as informações referentes aos dados públicos obtidos por esta Entidade são retiradas de fontes confiáveis e disponíveis para acesso ao público. Suas publicações são feitas através de suas páginas nas redes sociais Facebook/Instagram, ou canais de notícias, através de sua Assessoria de Comunicação.

Portanto o Observatório Social do Brasil – Campo Mourão repudia toda e qualquer nota ou mensagem em redes sociais não oficiais com fatos improcedentes ou inverídicos e informa que tomará as medidas administrativas junto ao Cartório e Juízo Eleitoral, caso seja necessário.