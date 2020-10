Condutora de veículo bate em carro parado e tomba

A motorista de um Ford Ka tombou o veículo após bater em um Fiat Uno, que estava estacionado na avenida. O acidente ocorreu por volta das 20h25 desta quinta-feira, na avenida João Bento, quase esquina com a rua São Josafat.

As circunstâncias do acidente não foram apuradas. A mulher conduzia o Ford Ka, com placas Mercosul, sentido Lanchonete Tio Patinhas/Sesc, quando acabou batendo na lateral do Fiat, com placas de Araruna.

Com o impacto, o Ford Ka tombou, ficando com os pneus para cima. A motorista saiu sozinha do veículo e foi atendida em seguida pelo Corpo de Bombeiros. Ela foi encaminhada ao hospital Pronto Socorro, com ferimentos leves. O Pelotão de Trânsito (Peltran) também esteve no local para fazer o levantamento da ocorrência.