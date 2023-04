Obras em andamento na Educação em Campo Mourão passam de R$ 10 milhões

Um total de 13 obras de reformas ou ampliação em unidades de ensino estão em andamento em Campo Mourão. O investimento passa de R$ 10 milhões, conforme levantamento da Secretaria Municipal de Educação. Além de melhorias e mais segurança para alunos e servidores, a execução dessas obras gera centenas de empregos na construção civil e aquecimento do comércio.

A obra com maior investimento é o CMEI Mundo da Criança, no valor de R$ 3,6 milhões. A unidade, que fica junto a Escola Florestan Fernandes (Caic), passa por uma remodelação completa da estrutura, que já é antiga. “Essa reforma era muito esperada pela comunidade porque vai adequar nosso espaço de acordo com as necessidades de nossas crianças”, disse a diretora Rosemara Aparecida dos Santos.

As demais obras em andamento na Educação contemplam reformas ou ampliações nos CMEIs Vera Karam, Nossa Senhora de Fátima, Amor Perfeito, Sagrada Família, Santa Cruz, Doce Magia e Pioneiro Afonso Staniszewski, além das escolas Cidade Nova, Monteiro Lobato, Ethanil Bento de Assis e Manoel Bandeira. Também está em fase de conclusão a reforma do Imape, estrutura utilizada para cursos de capacitação no Jardim Araucária.

Em 2023 foi entregue o CMEI Primeiros Passos, no Conjunto Avelino Piacentini, obra que custou R$ 3,2 milhões com recursos do governo federal e contrapartida do município. Ainda para este ano está na planilha da Secretaria do Planejamento a execução de reformas em oito escolas e sete CMEIs.