CM/Futsal empata com Chopinzinho e inicia reabilitação no Paranaense

Em noite de grande superação, o Campo Mourão Futsal arrancou um importante empate pelo Campeonato Paranaense. Jogando em Chopinzinho (Sudoeste do Paraná), o Carneirão buscou o resultado depois de estar perdendo por 2 a 0 para o time da casa, atual campeão da competição. E parecia que nada daria certo, mesmo jogando melhor a bola mourãoense não entrava, mas nos cinco minutos finais veio a redenção do Mais Tradicional do Paraná.

O jogo – O primeiro gol do jogo foi marcado pelo Chopinzinho logo depois do apito inicial. Depois disso, durante a maior parte do primeiro tempo Campo Mourão foi melhor em quadra, mas não conseguiu converter as chances criadas, parando na maioria das vezes nas boas defesas do goleiro adversário.

Na segunda etapa a equipe mourãoense permanecia melhor, mas, depois de perder pelo menos três chances de empatar, foi o Chopinzinho que marcou, fazendo 2 a 0. Faltando pouco mais de cinco minutos para o fim veio a reação com o ala/pivô Tom, que marcou o primeiro para Campo Mourão em ótima triangulação. Dez segundos depois, Lé empatou, fazendo 2 a 2 e fechando o placar em jogada ensaiada de escanteio.

Com o resultado, Campo Mourão vai a 07 pontos e segue em terceiro no grupo A. Quatro pontos atrás dos líderes Chopinzinho e Foz, que têm 11 cada.

Nesta sexta-feira, 21, a equipe embarca para Uberlândia/MG, onde enfrenta no domingo, 23, às 11h00 o Praia Clube pela Liga Nacional.