Obras do município geram cerca de 300 empregos, desenvolvimento e melhor atendimento ao cidadão

Dezenas de obras em diferentes áreas do serviço público executadas por empresas contratadas pela administração municipal estão em andamento em Campo Mourão. Levantamento preliminar do Departamento de Fiscalização de Obras aponta que os serviços em execução empregam atualmente cerca de 280 trabalhadores ligados à construção civil.

“Além dos trabalhadores das empreiteiras, ainda temos os serviços executados por servidores do município”, lembra o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Ireno dos Reis Pereira. Só a Codusa, por exemplo, conta com 23 funcionários. O volume de obras em execução e as que estão em projetos vão garantir melhor atendimento à população, mais qualidade de vida e desenvolvimento do município.

Entre as obras em andamento está a reforma do Centro Social Urbano, no Jardim Country. Trata-se de um investimento de mais de R$ 2,5 milhões. O local terá uma ampla estrutura de atendimento à saúde e atividades esportivas. O asfalto nas últimas ruas do Jardim Paulista está em fase de conclusão e na asa leste reforma do Estádio dos Amadores e construção de uma pista de bolão.

Várias obras estão em fase inicial, como a construção de duas Unidades de Saúde (Avenida Ney Braga e Jardim Europa) e reformas de cinco Centros de Educação Infantil (CMEIS), nos bairros Lar Paraná, Santa Cruz, Jardim Paulino e Jardim Albuquerque.

A empreiteira com maior número de obras emprega, atualmente, 130 funcionários ligados à construção civil. Eles estão espalhados em seis obras em andamento, entre elas o Estádio dos Amadores e o Centro de Animais na Vila Guarujá. A mesma empresa venceu a licitação para as obras de revitalização da Praça do Fórum, um contrato de R$ 2,7 milhões, cujas obras devem ser iniciadas em breve.

“É um número bem expressivo de trabalhadores formalmente contratados, com todas as garantias trabalhistas, que gastam na cidade e ajudam a fomentar a economia. Sem falar do comércio de materiais de construção que também fatura com obras por todo canto da cidade”, enfatiza um dos empresários.

Além das obras em andamento, há vários projetos de obras a serem iniciadas no início do ano. Entre elas a duplicação e revitalização da entrada da cidade, com recursos de financiamento, com contrato já assinado no valor de R$ 40 milhões para um trecho de 3,7 km. O montante de investimentos previstos para obras a serem iniciadas no município passam de R$ 200 milhões.