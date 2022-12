Colisão frontal causa morte de motorista na BR-369

O motorista de uma caminhoneta Chevrolet S10, de 70 anos, morreu na tarde de sábado, 10, ao bater de frente com um veículo VW/Gol, que invadiu a pista contrária. O acidente ocorreu na rodovia BR-369, próximo a Corbélia e envolveu também um Renault Sandero.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo Gol seguia sentido Cascavel, quando invadiu a pista contrária, provavelmente realizando uma ultrapassagem indevida (faixa contínua), colidindo frontalmente com a S10 que seguia no sentido contrário.

Com o impacto, a S10 saiu de pista e capotou. O condutor não usava cinto, foi ejetado e morreu no local. Na caminhoneta viajavam mais um homem de 34 anos, uma mulher (35 anos) e duas crianças, de 4 e 8 anos. O passageiro saiu ileso, mas a mulher e as crianças tiveram ferimentos moderados.

Já o Gol, após a colisão foi atingido por um veículo Sandero que seguia sentido a Corbélia. O impacto foi tão violento que o Gol partiu ao meio.

Os dois ocupantes do Gol, condutor e passageira, ambos de 61 anos, tiveram ferimentos graves. No Sandero, a condutora de 72 anos teve ferimentos leves e a passageira de 83 anos ficou gravemente ferida. Todos os feridos foram encaminhados a hospitais da região pelo Samu. Já o corpo do motorista da S10 foi recolhido pelo IML de Cascavel.