Obra de Poty Lazzarotto na Estação da Luz em Campo Mourão

Uma das obras de Poty Lazzarotto, consagrado artista plástico paranaense, reconhecido nacionalmente por seus traços, está exposta no espaço da Biblioteca Pública Professor Egydio Martelo. “O Contador de Histórias”, é um desenho feito por Poty para incentivar o hábito da leitura nas crianças.

Doado em 2007, pelo Interact Club de Campo Mourão, o trabalho chama a atenção pelo tamanho no hall de entrada da Estação da Luz, local que abriga a Biblioteca Pública. Poty esteve em Campo Mourão em 1975, a convite do então advogado e historiador Nelson Bittencourt Prado, que desejava criar um monumento na cidade. O artista ficou hospedado na residência do médico Manoel Andrade por alguns dias. Foi recebido pelo prefeito Renato Fernandes Silva e esteve no Lions Clube.

Na ocasião chamou a atenção do artista a praça Getúlio Vargas, que considerou como um espaço “bucólico”. O desejo de Poty era criar painéis de concreto no entorno da Catedral São José contando a história de Campo Mourão. No ano passado, o diretor-presidente da Fundação Cultural, Roberto Cardoso, esteve no Museu Oscar Niemeyer, com sua equipe, na tentativa de encontrar os esboços do artista. Recentemente o acervo de Poty foi doado para a instituição, o que alimentou a expectativa que esses desenhos fossem encontrados.

Até agora o que foi localizado foi um descritivo histórico feito por Nelson Prado a Poty Lazarotto, de 1975, no acervo da Casa da Memória de Curitiba. Desenhista, Poty inicialmente ganhou notoriedade ilustrando livros.

É dele, por exemplo, as ilustrações da primeira edição de “Grandes sertões: veredas”, de Guimarães Rosa, um dos maiores clássicos da literatura nacional. Posteriormente, passou a esculpir o concreto e a formar imagens a partir de azulejos pintados. Se tornou um muralista de renome que transformou a arte urbana de Curitiba.