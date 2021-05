“O Auto da Barca do Fisco”, nesta terça, online, no Feirão do Imposto

A peça “O Auto da Barca do Fisco”, que já alcançou um público de mais de 100 mil pessoas, por meio de 350 encenações presenciais, volta a ser apresentada nesta terça-feira (18/5), dentro da programação do Feirão do Imposto Paraná. Desta vez, a apresentação será online, a partir das 19h30min (https://youtu.be/8y-3gJ9QSJo) .

À frente da realização da promoção estão o Conaje, Faciap Jovem, Observatório Social de Campo Mourão, Amudi, Conjove-Campo Mourão e Sicredi. Tem ainda o apoio da Receita Estadual, Receita Federal, Sindafep, Semana da Cidadania, UEM, UEMFM, Students for Liberty. “Pra ser Justo” é o tema central do Feirão do Imposto/2021.

PEÇA

Com texto de Marcilio Hubner de Miranda Neto, a peça “O Auto da Barca do Fisco” é encenada desde 2004. O espetáculo já foi encenado em dezenas de cidades do Paraná e também em outros estados.

Com o início da pandemia de Covid-19, as apresentações foram suspensas e o texto foi reescrito, contemplando problemáticas do setor público, como o desrespeito com o uso de máscara e distanciamento social, e o superfaturamento de insumos e de equipamentos necessários à saúde pública.

O texto é continuamente atualizado para acompanhar os caminhos e descaminhos do dinheiro público no Brasil. A peça trabalha as temáticas da Educação Fiscal e do Controle Social nas várias esferas do poder político, encorajando os cidadãos a colaborarem com a administração pública e a fiscalizarem os atos dos governantes e os gastos públicos.

Antecedendo a peça, o professor Marcilio Hubner fará uma introdução sobre Educação Fiscal. A Universidade Estadual de Maringá (UEM) vai gerar certificado (de duas horas) aos participantes interessados (inscrição através do link: https://forms.gle/ CYqZFMrK1VicCcoLA

TRIBUTOS

Neste ano, devido aos protocolos de segurança de saúde relacionados ao Covid-19, o Feirão do Imposto não terá atividades presenciais. Serão realizadas ações à distância, por meio digital ou take out, como forma de propagar as iniciativas de conscientização quanto à quantidade de impostos pagas ao consumir produtos e serviços no Brasil.

O Feirão do Imposto realiza ações voltadas para atividades cujo objetivo é demonstrar e de alguma forma, conscientizar, a população brasileira em relação a quantidade de impostos embutidos nos produtos e serviços consumidos em seu dia a dia, que passam a ser mais um dos obstáculos ao pleno desenvolvimento do empreendedorismo no Brasil, quando da não aplicação adequada dos mesmos, pelos responsáveis, na esfera pública.

OBJETIVOS

O Feirão do Imposto/2021 almeja uma reforma tributária balizada nos seguintes pilares: Combate às desigualdades, Geração de empregos e empreendedorismo, Crescimento econômico e competitividade, Simplificação e transparência, Tributos como instrumento de cidadania.

Após estudos e análise das propostas em trâmite no Congresso Nacional sobre a Reforma Tributária, a Conaje elencou alguns pontos principais que efetivamente trarão reflexo positivo no atual contexto socioempresarial brasileiro. Entre eles, a simplificação tributária, a redução da tributação sobre a folha e os privilégios e isenções fiscais.