Enxadristas de Campo Mourão entre os 8 melhores do Paraná

Os enxadristas mirins de Campo Mourão obtiveram ótimos resultados na final do Festival Paranaense de Xadrez, promovido pela Federação do Paraná no sábado (15). Pedro Guarez Pacholek, Maria Luiza Voloski, Fernanda Roeder, Rafael Tuma e Sofia Teodoro Saqueti ficaram entre os oito melhores do Estado.

O festival foi voltado a categorias Sub 08, Sub 10, Sub 12 e Sub 14. Em virtude da Pandemia foi em formato online. O município de Campo Mourão contou com a participação de 10 atletas. Natália Biazon (sub 10) e Samuel Pires de Lara (sub 8) foram campeões em suas categorias.

Alcançaram classificação ainda Isis Eduarda Roeder (3° Lugar), Davi Pires de Lara e Heloise de Oliveira Biazon, ambos 4° Lugar. “Estes alunos são frutos do Projeto Xadrez, um esporte educacional que iniciou em 2018 e está colhendo seus frutos em parceria da Fundação de Esportes, Secretaria de Educação e Patrocinadores”, destacou o secretário municipal de Esportes, Marcelo Lima.

O projeto é realizado em oito instituições públicas com aulas online, treinamento de Rendimento no Clube com a Empresa Tonette Treinamentos e também incentivando a rede particular a implantar o xadrez com professores próprios.

“Campo Mourão é um celeiro do esporte paranaense e mesmo com todos os desafios da pandemia os trabalhos da Fecam e associações não pararam, desde os individuais como o xadrez aos coletivos com equipes disputando a Liga Nacional e outros campeonatos brasileiros”, completa o secretário.