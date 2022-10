Número de pessoas atingidas pelas chuvas no Paraná sobe para 8,2 mil

Uma nova atualização da Defesa Civil Estadual sobre as chuvas no Oeste e Sudoeste, de 15h30 desta quinta-feira (13), aponta novos municípios com atendimento especial por parte das forças de segurança e prefeituras, chegando a 31, e aumento no número de pessoas diretamente impactadas, para 8.283 paranaenses. Há ainda 1.222 desalojados e 293 casas danificadas. Os novos municípios são Sulina, São João, Nova Prata do Iguaçu e Capanema.

A cidade com maior número de pessoas desalojadas é Dois Vizinhos (1.000), seguida de Verê (60), Bom Sucesso do Sul (40), Salto do Lontra (30) e Renascença (26). A cidade com mais casas danificadas é Pato Branco (65), seguida de Coronel Vivida (60) e São Miguel do Iguaçu (60).

A Defesa Civil também confirmou a primeira morte envolvendo as chuvas de segunda e terça-feira. O Corpo de Bombeiros de Pato Branco encontrou o corpo de uma das duas crianças desaparecidas na cidade, de sete anos. Ela estava próxima ao incidente, onde o carro ficou preso em uma enxurrada, na área rural do município. As buscas continuam para encontrar a outra criança, de menos de um ano de idade.

Também foram encontrados três indígenas mortos, duas mulheres de 45 e 15 anos e um homem de 35 anos, no Rio das Cobras, em Nova Laranjeiras, no Centro-Sul do Estado. Eles teriam sido levados por uma enxurrada. As causas, no entanto, ainda estão sendo investigadas, e não é possível afirmar com 100% de certeza que tenham relação direta com as chuvas.

O Governo do Estado já enviou ajuda humanitária (colchões e kits de higiene) para a região Sudoeste e trabalha ao lado das prefeituras para minimizar os impactos para a população.

Em Francisco Beltrão, a Defesa Civil retirou pessoas de 25 casas em um bairro que apresenta vulnerabilidade frente a deslizamentos de terra e algumas famílias da região de Itapejara d’Oeste e Coronel Vivida foram orientadas a deixar suas casas com o limite máximo atingido na Central Geradora Hidrelétrica Chopim I, da Copel.

Após dois dias de atendimentos intensos no Sudoeste e Oeste, regiões mais atingidas pelas chuvas, a Copel e a Sanepar também já restabeleceram as conexões de luz e água em praticamente todas as casas atingidas pelos temporais e enxurradas.

