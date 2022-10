C. Mourão realiza 11ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente

Promover ampla mobilização social na esfera municipal para debater e propor ações e políticas públicas que garantam os direitos da criança e do adolescente no contexto pandêmico e pós-pandemia é o principal objetivo da 11ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O intuito é refletir e avaliar os reflexos da pandemia da Covid-19 na vida desse público e de suas famílias.

“As conferências são um importante marco na consolidação da participação social, por estabelecerem uma série de mecanismos de inclusão da população infantojuvenil na elaboração, deliberação e controle das políticas públicas”, explica a diretora da Secretaria Municipal de Assistência Social, Tania Mara.

A abertura do evento foi realizada na noite de quinta-feira (13), no Colégio Integrado, com a participação da Associação Sou Arte com a esquete “Olha o Leão – Faminto por Doação”. O mestre Leonardo Carvalho de Souza, proferiu uma palestra com o tema “A situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia de covid-19: violações e vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade”.

A conferência será encerrada nesta sexta-feira (14), com grupos de trabalhos conforme os eixos, elaboração de propostas de ações e serviços e a eleição de representantes para a Conferência Estadual, a ser realizada até abril de 2023, em Curitiba. Participam do evento representantes de toda a rede de atendimento do município, que inclui o poder público municipal, Poder Judiciário, Ministério Público e conselhos.