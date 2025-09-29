Novo projeto da Cmeg/C. Mourão é voltado às detentas da 16ª SDP

Na próxima quinta-feira (2/10), às 16 horas, na sede da 16ª Subdivisão Policial (SDP), a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão (Cmeg) lança o projeto “Cor e Vida – Traços de Liberdade”. A nova ação da entidade empresarial feminina é promover a ressocialização, expressão artística e fortalecimento da autoestima de mulheres privadas de liberdade por meio da história da arte, arteterapia, técnicas de desenho e pintura e da execução coletiva de murais artísticos no ambiente prisional.

A frente do projeto está a diretora de Responsabilidade Social da Cmeg/Campo Mourão, Margarete Grassi, que destaca: “A ação propõe uma combinação equilibrada entre arte educação, desenvolvimento pessoal, social e participação coletiva, criando possibilidades de ações significativas e transformadoras para mulheres em situação de conflito com a lei e privadas de liberdade”, explica ela.

O evento de lançamento deverá contar com a presença de representantes do Conselho da Mulher de Campo Mourão, de clubes de serviços, de órgãos de segurança e várias outras entidades, além de integrantes da Cmeg.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O documento que traça a nova ação estabelece objetivos específicos: Introduzir as participantes à história da arte, destacando movimentos, artistas e contextos relevantes; Ensinar técnicas básicas e intermediárias de desenho, pintura e composição visual; Realizar a criação coletiva de três murais (dois no espaço solário e um no espaço de atividades educacionais), promovendo identidade coletiva e pertencimento ao ambiente. Também estabelece como objetivo: Favorecer o diálogo e a reflexão crítica sobre a vida, a natureza, identidade e experiências pessoais das participantes através da arte; Oportunizar momentos de arteterapia, encantamento pela vida e conexão com a religiosidade; Desenvolver habilidades socioemocionais como cooperação, empatia e comunicação.

ETAPAS

Inicialmente serão realizadas ações de sensibilização, com dinâmicas de integração e fortalecimento de vínculos, além de rodas de conversa sobre expectativas de vida, interesses individuais e coletivos. O projeto terá sequência com abordagens sobre a introdução a arte, atividades práticas relacionadas a difusão de técnicas de desenho e pintura, finalizando com a criação dos murais.

Com o projeto, a Cmeg objetiva promover o fortalecimento da autoestima e senso de pertencimento das participantes, produzir três murais artísticos com valor estético e simbólico e difundir o aprendizado em história da arte, desenho e pintura. Também visa promover o desenvolvimento de competências socioemocionais, encantamento com a vida, liberdade expressiva, conexão com a vida, socialização e trabalho coletivo.