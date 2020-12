Novo presídio será inaugurado dia 9 de dezembro

O coordenador regional do Departamento Penitenciário do Paraná (Depen), Luciano Marcelo Simões de Brito, esteve no gabinete do prefeito Tauillo Tezelli na manhã desta quarta-feira (02) para entregar formalmente o convite para a inauguração do presídio construído pelo governo do Estado em Campo Mourão. A cerimônia de inauguração será no próximo dia 9 de dezembro, a partir das 8h30.

A nova cadeia pública, com capacidade para 382 detentos, fica no Jardim Cidade Nova e atualmente é utilizada pelo Estado como unidade sentinela para abrigar presos com suspeita de Coronavírus. Segundo o coordenador, além do efetivo policial a unidade deverá gerar mais de 100 empregos. O prédio começou a ser construído em janeiro de 2014, mas sofreu várias paralisações e alterações de projetos.