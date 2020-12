João Marcelo encanta jurados e avança no The Voice Brasil

O jovem mourãoense João Marcelo Prevedel, 22 anos, deu mais um show na 9ª edição do The Voice Brasil, na noite dessa terça-feira e passou para a próxima fase da competição.

Com a música “Canto de Ossanha”, de Vinicius de Moraes, ele surpreendeu os técnicos que o aplaudiram de pé. Foi a terceira noite de Rodadas de Fogo.

Em uma apresentação ousada, João Marcelo criou uma versão bem rock n’ roll da música “Canto de Ossanha”, de Vinicius de Moraes. A jurada Iza considerou a apresentação sensacional. “Vinicius tá diferente, né? Sensacional”, disse ela.

O artista está no time de Lulu Santos e disse que tem aprendido muito como melhorar a presença de palco. “Recebi várias dicas de como unir o cantar com o movimento para poder passar um sentimento maior ainda durante as apresentações”, afirmou ao G1. A cada apresentação, João Marcelo tem ganhado mais admiradores nas redes sociais.