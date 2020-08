Novo pote de 1kg para a Margarina Coamo Família

Sucesso de vendas no Brasil, a tradicional Margarina Coamo Família de 500 gramas, chega neste mês às gôndolas dos supermercados em potes de 1kg. É a mesma margarina com a mesma qualidade e sabor conhecido por milhares de consumidores. A novidade é destinada a pequenos confeiteiros, padarias, lanchonetes, buffets, cash & carry, ou o consumidor final que queira economia. São as mesmas características que conquistaram as mesas brasileiras com uma relação custo x benefício ainda melhor.

Segundo o gerente Comercial dos Alimentos Coamo, Wagner Schneider, a Margarina Coamo Família tem sabor e aroma amanteigados, cor amarela perolada, permite espalhamento ideal no pão, derrete na boca e tem ótima textura e maciez. “É um produto que sempre fez sucesso nas mesas dos brasileiros e, também, na cozinha de diversos profissionais. Por essa razão, surgiu essa demanda de ampliarmos nosso portfólio.”

Sem contar, que se trata de um produto de cooperativa, produzido nos campos de mais de 30 mil associados no Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. “Produzimos alimentos com origem e qualidade, pois os cooperados da Coamo produzem com a melhor matéria-prima e contam com assistência técnica durante o desenvolvimento das lavouras. É um alimento rastreado, onde se sabe de onde vem e que foram adotadas as melhores práticas agrícolas e, depois, de fabricação”, afirma o diretor Comercial da Coamo, Rogério Trannin de Mello.