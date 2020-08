Evento com conselheiros tutelares marca 30 anos do ECA

Avanços e desafios do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que este ano comemorou o 30º aniversário, foi o tema de um encontro realizado na manhã desta terça-feira (04), na Casa da Cultura em Campo Mourão. O evento foi organizado pela Associação de Conselheiros Tutelares da Comcam e reuniu conselheiros de sete municípios.

O prefeito Tauillo Tezelli foi representado pela secretária municipal de Ação Social, Márcia Calderan de Moraes. Também esteve presente o presidente da Câmara de Vereadores, Olivino Custódio, assim como as cinco conselheiras tutelares de Campo Mourão.

O presidente da associação, Iranei Neves, que é ex-conselheiro tutelar de Juranda, comentou sobre os principais avanços e desafios do ECA. “Nesses 30 anos tivemos leis que ajudaram a compor e melhorar o estatuto, assim como investimentos do governo federal, com aquisição de veículos e equipamentos. Mas ainda enfrentamos desafios como falta de políticas públicas para que o ECA possa ser efetivamente implementado, bem como maior compreensão da sociedade sobre o papel do Conselho Tutelar”, enfatizou.

Em Campo Mourão o Conselho Tutelar funciona na sede da Secretaria Municipal de Ação Social. Porém, o município já doou um terreno para o governo do Estado, ao lado do Ginásio JK, para construção da sede própria do órgão, cujos projetos estão em trâmite.