Novo empreendimento da Construtora Piacentini será lançado neste sábado com plantão de vendas o dia todo

Com um histórico de 10 mil sonhos da casa própria realizados nos quase 50 anos de história, a Construtora Piacentini apresenta mais um grande empreendimento. O Parque Piacentini V será lançado neste sábado, 19, assim como o plantão de vendas. O evento acontece na sede da Construtora, na Av. Capitão índio Bandeira, 2181, anexo ao Hotel Piacentini.

O projeto é parte de um empreendimento com 732 unidade e que está sendo executada em etapas. As casas serão construídas em terrenos individuais de 180 m², todas com laje e em alvenaria estrutural. O valor unitário será a partir de R$ 124 mil com entrada facilitada e parcelada em até 24 meses. O financiamento se encaixa no Programa Casa Verde e Amarela, que oferece subsídios (descontos) de até R$ 15.290,00.

“Com a confiança e a assinatura da Construtora Piacentini, as casas serão financiadas pela Caixa Econômica Federal e a população de Campo Mourão vai ganhar mais este belo empreendimento. Nosso foco é entregar casas com a melhor qualidade, dentro do prazo estabelecido e contribuindo para a melhora da qualidade de vida das pessoas”, disse o empresário Nilmar Piacentini, sócio-proprietário da Construtora.

A Construtora Piacentini é referência em construções deste segmento em todo o Brasil.

Mais informações pelo telefone/whatsapp (44) 99960-0030.