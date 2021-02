Novo decreto permite até 25 pessoas em eventos e libera esportes coletivos

Na reunião desta semana o Comitê Municipal de Gestão de Crise tomou novas decisões para o enfrentamento da pandemia de Coronavírus. Decreto que será publicado nesta sexta-feira (05), com prazo de 15 dias, flexibiliza a presença de até 25 pessoas por eventos, desde que respeitadas as normas de distanciamento, com uso de máscara e higienização. O decreto anterior autorizava no máximo 10 pessoas.

Outra novidade é a liberação de esportes coletivos, também mediante normas de prevenção, entre eles o horário do toque de recolher, mantido até as 23 horas. Também fica permitida música ao vivo e dj’s até às 23h00 e funcionamento de televisões e telões em locais privados, desde que respeitadas todos os protocolos de segurança recomendados.

Permanece proibida a aglomeração de pessoas em vias públicas, parques, praças e afins, bem como em locais privados, admitindo-se apenas movimentações transitórias. Fica mantida também a proibição de consumo de bebida alcoólica em espaços públicos, bem como shows artísticos, mesmo que já tenham sido autorizados pelo município.

As novas deliberações do Comitê levaram em conta medidas adotadas pelo governo do Estado e reforça a necessidade da população continuar adotando as medidas preventivas, sob pena de sanções previstas no decreto.