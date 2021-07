Vereador Tucano consegue liberdade provisória

O vereador mourãoense Sidney Ronaldo Ribeiro, mais conhecido por “Tucano” (PSD), conseguiu a liberdade provisória ontem à noite, e esta livre da prisão, após seis dias detido. A revogação da prisão foi concedida pela juíza Maristela Siqueira de Cruzeiro do Oeste.

A decisão da juíza atendeu a um pedido do advogado de defesa do vereador, Elso de Souza Novais, que alegou que não havia elementos para justificar a manutenção da prisão.

Tucano, que além de vereador é empresário no ramo de celulares, em Campo Mourão, foi preso no dia 14 de julho, durante a operação “Força e Honra”, do Gaeco, que investiga pagamento de propina a policiais rodoviários estaduais.

Ele é investigado na operação por envolvimento em um esquema de propinas para policiais rodoviários estaduais. A operação também prendeu 14 policiais.