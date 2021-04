Novo decreto libera atividades esportivas, cinema e eventos com limitação de público

Novo decreto relacionado ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 que será publicado nesta quarta-feira (28), no órgão oficial eletrônico do município, libera atividades esportivas, cinema e eventos. Para o retorno dessas atividades ou serviços, porém, devem ser obedecidos os protocolos recomendados pelas autoridades sanitárias.

Para a prática das atividades esportivas, por exemplo, continua obrigatório o uso de máscara e higienização. Também estão liberadas as atividades nos espaços públicos, como o Estádio Municipal. As salas de cinema devem obedecer o limite de até 30 por cento da capacidade de público. Continua em vigor o toque de recolher das 23 às 5 horas.

Os eventos podem ser realizados com até 30 pessoas. De 30 a 200 pessoas é necessário apresentação de um plano de contingência aprovado pelo Comitê de Crise. Em qualquer situação deve ser obedecido o limite de 30 por cento da capacidade do ambiente. Eventos com público acima de 200 pessoas continuam proibidos.

O decreto antecipa a validade do anterior, que vigoraria até 3 de maio. “O Comitê levou em conta a diminuição da ocupação dos leitos hospitalares, mas especialmente a situação caótica que vive a economia, como no caso no ramo de eventos”, justificou o coordenador geral do município, Carlos Alberto Facco. Ele lembra que se houver agravamento da situação da Covid-19 no município o decreto pode ser alterado a qualquer momento.