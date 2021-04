Primeira dose de vacinação contra a covid-19 para pessoas com 63 anos ou mais nesta quarta-feira

A data desta quarta-feira, 28 de abril está sendo de vacinação da Primeira Dose contra a COVID-19 para pessoas com idade de 63 anos ou mais em Campo Mourão. A aplicação das vacinas será nas partes da manhã e tarde (08h30 às 16 horas), sendo mulheres na parte da manhã e homens à tarde. A vacinação, no Sistema Drive Thru (dentro dos automóveis) será no Estacionamento da Unespar e presencial na Casa da Cultura.