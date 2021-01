Novo Decreto do COVID-19 vai vigorar a partir desta sexta-feira

O Município de Campo Mourão divulgará nesta sexta-feira (22) novo decreto regulamentador de normas para conter a disseminação do COVID-19 na cidade. Uma novidade deverá ser a permissão dos músicos, tocando música ao vivo, mas com a proibição das pessoas dançarem nos locais, apenas a apresentação.

O horário do comércio deverá manter-se até 23 horas. Nos locais de entretenimento, o máximo de quantidade de permanência é de 10 pessoas. A fiscalização do município continuará ativa, como forma de manter a ordem para o cumprimento de tudo o que estiver exposto nos decretos.

De acordo com o Comitê de Crise do COVID-19, a expectativa é que os números de infecção, passadas as festas de final de ano, diminuam. Um dos fatos mencionados em reunião realizada nesta terça-feira é a própria questão da chuva, que pode estar sendo um “lockdown natural”, já que as pessoas que podem, acabam ficando mais em casa, evitando a circulação. O decreto será válido por mais 15 dias.