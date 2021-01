Nova diretoria quer resgatar o Country Club de Campo Mourão e trazer novos associados

Um dos locais mais visitados na década de 80 em Campo Mourão, o Country Club luta pela sobrevivência. Os poucos associados que ainda se mantinham acabaram se afastando quando teve início a pandemia do novo coronavírus. E, sem eles, o local ficou deserto e sem meios de manutenção.

No entanto, um grupo de 19 sócios proprietários, preocupados com a situação de abandono do clube, decidiu assumir a diretoria. Eleita e empossada no final de novembro de 2020, a nova diretoria está convidando as famílias mourãoenses a retornarem. O objetivo é tornar o local novamente frequentado pelas pessoas. “Precisamos resgatar os associados que saíram e trazer novos sócios”.

Esse é o principal objetivo da diretoria eleita. Os valores das mensalidades são acessíveis: o plano familiar custa R$ 160,00 e o plano individual custa R$ 110,00. O clube está oferecendo aos associados: hidroginástica e natação, academia e ginástica funcional, tênis de campo, sauna, futebol e jogos de salão.

Segundo a atual diretoria, o clube sucateado, em estado de abandono. “Graças ao empenho e credibilidade da atual diretoria, o clube está recebendo o apoio de associados, empresas e profissionais que têm nos ajudado a reerguer o clube”.

Fundado em 1962, o Country viveu o auge na década de 80, chegando a cerca de 1,7 mil associados. Com a renda que levantava, o clube podia investir na melhoria da infraestrutura de lazer e serviços de manutenção, tornando o ambiente agradável e atrativo para todas as idades.

Para resgatar aqueles bons momentos de lazer, a diretoria está convidando os mourãoenses a visitarem o Country Club sob nova direção. “Com novos sócios, esperamos resgatar o ambiente familiar e os bons momentos de lazer que tínhamos no passado. Nossos filhos cresceram nesse ambiente e guardam boas lembranças do clube. Queremos proporcionar isso aos novos associados”, afirma a diretoria.

Interessados em mais informações, entrar em contato pelo telefone/WhatApp: (44) 9 9181 8484.