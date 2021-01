Novas viaturas chegam ao 11º BPM e comandante cobra mais efetivo

O 11º Batalhão da Polícia Militar de Campo Mourão recebeu três novas viaturas Renault/Duster do governo do estado. Duas delas foram entregues ontem, no pátio do quartel e serão usadas no serviço de Rádio Patrulha.

Já a terceira viatura será entregue na segunda-feira, no destacamento de Ubiratã. A solenidade de entrega contou com a participação de alguns vereadores: Ibneias Teixeira, o “Bina”; Miltinho do Cidade Nova; Claudemir Macedo; Marcio Berbet e Devanildo Parma.

O comandante do 11º BPM, major Cleverson Vidal Veiga agradeceu a presença de todos, falou sobre a importância das novas viaturas, mas cobrou das autoridades, aumento no efetivo.

“No final do ano passado, o governo do estado disponibilizou mais de 1 mil viaturas para o interior do Paraná e Campo Mourão foi contemplado com essas três viaturas, mas espero que possamos receber mais em breve. Também gostaria de pedir as autoridades aqui presentes, representantes dos deputados da região e do prefeito Tauillo Tezelli, que levem nossa reivindicação ao governo do estado para o aumento do efetivo”, requisitou.

Segundo ele, o 11º BPM é responsável por 20 municípios da Comcam e a defasagem no efetivo está em torno de 40%. “Aqui no batalhão temos estrutura para formar no mínimo 120 policiais, por isso conclamo que cobrem do governo mais efetivo para nossa região. Precisamos de viaturas novas, mas também de um efetivo maior para garantir melhor segurança a todos”, disse o comandante.