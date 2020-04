Douglas Fabrício pede apoio para trabalhadores de veículos de transporte escolar e para músicos

Durante a sessão plenária realizada e transmitida pela internet (vídeo Conferência), nesta segunda-feira, 27, o deputado estadual Douglas Fabrício, alertou sobre problemas enfrentados por setores da economia em função da crise causada pela pandemia Covid 19 “Coronavírus”.

Ele declarou preocupação com trabalhadores de Vans e demais veículos que fazem transporte escolar, bem como músicos que vivem do entretenimento e estão sem poder desenvolver atividades desde meados do mês de março.

De acordo com Douglas Fabrício os trabalhadores, sendo motoristas proprietários de veículos que realizam transporte escolar, bem como viagens de turismo, encontram-se sem rentabilidade e com despesas correntes como financiamentos e taxas de prestação de serviços. Ele lembrou que a categoria foi uma das primeiras a parar as atividades, seguindo a paralização das aulas no dia 14 de março e que só deverão retornar atividades com o reinício das aulas ainda sem data definida.

“Os trabalhadores do transporte escolar pedem socorro. É uma das categorias mais prejudicadas, pois estão parados há mais de um mês e ainda não podem retornar as atividades”, declarou Douglas Fabrício especificando que a categoria pede isenções temporárias de taxas com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), além de vistorias do Inmetro. Eles também reivindicam isenções de taxas de ANTT – Agencia Nacional de Transportes Terrestres, órgão ligado ao Governo Federal.

MÚSICOS

Preocupado com a categoria de entretenimento, Douglas Fabrício ainda falou sobre músicos e demais artistas, que também estão com as atividades paralisadas há mais de um mês e sem data para o retorno das atividades. Ele lembrou que os músicos vivem financeiramente com o recebimento de cachês e contratos relacionados a eventos e shows que não estão sendo realizados como medidas de enfrentamento a pandemia. “São artistas que vivem de seus talentos alegrando a todos, e agora passam grandes dificuldades”, alertou Douglas Fabrício pedindo apoio a setores culturais.