Nova Turma do Programa Campo Mourão + Ativa no Jardim Tropical 2

O Município de Campo Mourão, por meio da Fundação de Esportes (Fecam) – Programa Campo Mourão + Ativa, iniciou na terça-feira, 10, na Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, no Jardim Tropical 2, mais uma turma do Programa Campo Mourão + Ativa, voltada para a terceira idade. A abertura das atividades, no Salão da Paróquia, contou com a presença do prefeito Tauillo Tezelli, do Secretário Especial do Esporte, Recreação e Lazer; Marcelo de Oliveira Lima e da Coordenadora de Qualidade de Vida da Fecam, Layla Mariana Maiante Pinto Antonechen.

Mais de 30 pessoas participaram deste primeiro encontro, entre homens e mulheres. “Uma felicidade para nós estarmos chegando aqui, para atender a comunidade do Jardim Tropical 2 e adjacências. Já vínhamos projetando a instalação deste núcleo já há algum tempo, e agora tudo foi propiciado pela parceria com a igreja católica (desta paróquia), que nos cedeu o espaço para o atendimento a terceira idade, proporcionando bem estar e qualidade de vida”, informa Layla. “É a 32ª turma do programa, que vai muito além da qualidade de vida. Nosso desejo é que as pessoas usufruam deste benefício que a administração municipal está trazendo ao bairro”, informa Marcelo.

O prefeito, presente na atividade inicial, também destacou a importância deste programa e o benefício da mesma forma a terceira idade. “Já são várias turmas funcionando em diversos bairros, as parcerias são importantes para que tudo isto aconteça, e nos traz plena satisfação quando podemos promover iniciativas que colaborem para o bem das pessoas, dentro de uma coletividade, o que é um compromisso também da administração municipal”, concluiu. As atividades desta turma no Tropical 2 serão todas as terças e quintas-feiras, na parte da manhã, das 9h15 às 10 horas.