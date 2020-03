Presidente do Sindicato Rural de CM diz que “Descomplica Rural” será um marco histórico

“Esse programa representa uma conquista tão grande quanto foi a liberação dos transgênicos, tão grande quanto a aprovação do novo Código Florestal. É um marco histórico para o Brasil”. Essa é a avaliação do presidente do Sindicato Patronal Rural de Campo Mourão, Nery José Thomé, sobre o programa Descomplica Rural, lançado pelo governo do Estado com apoio de organizações ligadas ao setor agropecuário do Paraná.

O Sindicato Rural é um dos organizadores do evento em que o programa será apresentado na próxima sexta-feira (13), em Campo Mourão. Também fazem parte da organização a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo do Estado, Fetaep, Sistema Faep e Organização das Cooperativas do Paraná (Ocepar).

“O governo do Paraná teve a coragem de adotar essas medidas que vão destravar as amarras que dificultavam a vida de agricultores, avicultores, suinocultores e tantas atividades que dependem de licenciamento ambiental”, observou Thomé, ao acrescentar que o programa agiliza as licenças sem atropelar a lei. “Em vez de valorizar a burocracia, o despachante de papéis, valoriza o profissional técnico para fazer esse ajuste tão necessário e há muito reivindicado”, complementa o presidente.

Thomé lembra que a produção de alimentos é uma das principais contribuições do Brasil para o mundo e por isso o processo tem que ser facilitado. “Já somos os mais preservacionistas do país, fazemos isso sem ganhar nada e isso pode ser visto apenas andando pela zona rural. Nada mais justo que dar esse reconhecimento a quem exerce essa atividade e o governo Ratinho Junior teve essa sensibilidade, apoiado pelo trabalho do secretário Márcio Nunes e que será referência no Brasil”, enfatizou.

EVENTOS NO ESTADO

Além de Campo Mourão, outras 9 macrorregiões do Estado recebem encontros do Descomplica Rural. Na semana passada foram realizados eventos em Cornélio Procópio e em Londrina. Nesta quinta-feira, dia 12, será em Umuarama. “Pedimos que os produtores se inscrevam para participar do evento, onde os técnicos do Estado vão esclarecer todas as dúvidas e apresentar o programa por completo”, conclamou o presidente.

O programa reúne alterações em resoluções, portarias e processos internos da área ambiental para simplificar a relação com a agropecuária. Outra ação é a inserção de empreendimentos que ainda eram licenciados pelo Sistema Integrado Ambiental (SIA) dentro da nova metodologia estadual.

SERVIÇO

A inscrição para participar do Descomplica Rural é gratuita e pode ser feita pelo link https://www.eventbrite.com.br/e/descomplica-rural-campo-mourao-registration-94629187447.