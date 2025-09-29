CM é campeão estadual no futebol feminino 15+ no Paraná Bom de Bola

Campo Mourão conquistou, no último fim de semana, o título estadual na categoria Futebol Feminino 15+ Prata do 5º Paraná Bom de Bola, competição promovida pelo Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Esporte (SEES). A fase final foi realizada em Apucarana e reuniu oito equipes de diferentes municípios.

Na disputa decisiva, as mourãoenses venceram Cascavel por 1 a 0 e garantiram a taça ao superar Medianeira por 3 a 1, coroando a campanha vitoriosa no primeiro ano do projeto.

O desempenho reforça a força do futebol local e o trabalho de incentivo desenvolvido pela Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Fundação de Esportes (Fecam), com apoio da Lei de Incentivo ao Esporte e da parceria com a Associação Desportiva Asa Leste (ADAL).