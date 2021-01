Homem é detido por embriaguez ao volante no Lar Paraná

Um homem de 60 anos foi preso pela Polícia Militar por embriaguez ao volante, por volta das 20h30 dessa quarta-feira, na rua Nelson Bitencourt do Prado, no jardim Lar Paraná.

A equipe da PM fazia patrulhamento pelo bairro, quando avistou um veículo Toyota/Hilux SW4 de cor preta trafegando na contramão e com os faróis apagados. Os policiais realizaram a abordagem ao condutor, que desceu do veículo com visíveis sinais de embriaguez, inclusive com dificuldades para andar, de acordo com o boletim de ocorrência.

Ele confessou aos policiais que havia ingerido algumas cervejas antes de dirigir. No entanto, ao ser oferecido que o homem realizasse o teste do etilômetro, ele se negou a fazer. Desta forma, ele foi preso com base na constatação de sinais que indicam a embriaguez e encaminhado até a delegacia de Polícia Civil. Ele foi autuado em flagrante. o

veículo apreendido por pendências administrativas e encaminhado até o pátio da 8ª Ciretran.. A multa aplicada nesse caso é de R$ 2.934,70, considerada gravíssima e o condutor também arca com os custos da fiança para ser liberado. A pena prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é de seis meses a três anos de detenção, além de multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir.

A pena será agravada se o condutor se envolver em acidente de trânsito que venha a resultar mortes.