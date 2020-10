Nota de esclarecimento

Na manhã desta sexta-feira, publicamos uma reportagem sobre o falecimento do senhor Osvaldo Matoso Jacks, 62 anos, vítima de um ataque epilético. A reportagem revelou que a Polícia Civil foi acionada porque a vítima apresentava ferimentos, o que poderia levantar a hipótese de crime, no entanto, os próprios familiares esclareceram no local que Osvaldo sofria de epilepsia, descartando outro motivo para o óbito. Ou seja, a morte foi de causa natural. Familiares procuraram a reportagem do Tasabendo.com para esclarecer o fato e a reportagem foi retirada do site. Nossos sentimentos para a família nesse momento de dor.