Motorista de caminhão fica ferido em colisão com ônibus

Uma colisão envolvendo um ônibus e um caminhão-baú (de mudança), deixou o motorista do caminhão ferido. Ele foi atendido pelo Samu e encaminhado ao hospital Pronto Socorro.

O acidente ocorreu na área central de Campo Mourão, no cruzamento da avenida Comendador Norberto Marcondes, com a rua Devete de Paula Xavier, por volta das 15h15 desta sexta-feira.

O motorista do coletivo, Claudemir Rodrigues da Rocha, disse que havia acabado de sair da garagem e acabou não percebendo o caminhão. “Infelizmente o muro da garagem encobriu a minha visão. Em mais de dez anos de estrada, nunca atropelei nem um cachorro, mas infelizmente isso acontece”, lamentou.

O caminhão acabou batendo na lateral do ônibus. Apesar do susto, nenhum passageiro do coletivo, que seguiam para Maringá ficou ferido.